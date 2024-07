Inscrições para cursos de animação e cinema do CAV terminam nesta quarta

As inscrições para os interessados em participar dos cursos de formação em Animação e Cinema e TV no CAV (Centro de Audiovisual) de São Bernardo encerram nesta quarta-feira (10). Elas estão disponíveis em formulário on-line disponível pelo site (www.cav.saobernardo.sp.gov.br/processoseletivo2sem2024/). A prova do processo seletivo será sábado (13), das 9h às 12h, no Teatro Cacilda Becker, na Praça Samuel Sabatini, número 50.

É obrigatório levar documento original com foto, caneta (preta ou azul), lápis, borracha e prancheta A4 para realizar a prova.

As qualificações são gratuitas e têm duração de três semestres, com aulas e atividades diárias nos períodos matutino, das 9h às 12h, ou noturno, das 19h às 22h, em formato presencial, na sede da unidade, localizada na Rua Helena Jacquey, número 208, no Rudge Ramos.

Toda a comunicação com os candidatos é feita pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição e pelo site oficial do CAV.

Serão disponibilizadas 120 vagas para o primeiro módulo do curso, sendo 60 para Cine/TV (períodos manhã com 30 e noite mais 30) e 60 vagas para Animação (períodos manhã com 30 e noite mais 30).

O processo seletivo é aberto para todos os cidadãos interessados, não sendo necessária comprovação de experiência profissional na área audiovisual. São requisitos básicos para inscrição nos cursos ter, no mínimo, 16 anos de idade completos; estar cursando ou ter finalizado o Ensino Médio; possuir disponibilidade de frequentar o curso em regime presencial de aulas diárias, no horário indicado.

Os interessados passarão por um processo seletivo, com questões de múltipla escolha e dissertativas ou desenhos. O teste terá perguntas específicas pertinentes à área de interesse dos cursos. O material de apoio para estudo está disponível no portal do centro.

MATRÍCULAS

Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, das 14h às 20h, na Rua Helena Jacquey, 171.

Serão exigidos documento original de identificação com foto, comprovantes de escolaridade e de residência (conta de água, luz, celular, carta com carimbo do Correio ou documento equivalente) e duas fotos 3x4.