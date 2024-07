Está acabando... Última temporada de The Umbrella Academy ganha data de estreia

Mais uma vez envolvidos em uma aventura apocalíptica, a família Hargreeves volta às telinhas da Netflix para a temporada final de The Umbrella Academy. No dia 8 de agosto deste ano, os heróis chegam na plataforma de streaming.

Com um trailer repleto de ação, com vilões espetaculares, as imagens certamente causaram vontade nos fãs de The Umbrella Academy para saber como será o final desta história.

Trazendo o trabalho em equipe dos irmãos, a série que conquistou o Brasil e o mundo foca na conexão de Ben com a suposta salvação do planeta. E aí, como será que vai terminar essa batalha?