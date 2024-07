Vem novidade! Netflix divulga novo longa: A Missão de Sandy Bochechas

A fenda do biquíni vai ganhar mais aventuras! Dessa vez, a protagonista será uma das melhores amigas de Bob Esponja: Sandy Bochechas. No dia 2 de agosto deste ano, a Netflix vai estrear o novo longa sobre a personagem: A Missão de Sandy Bochechas.

Enquanto os fãs da animação ainda estão aguardando ansiosamente para acompanhar a amiga de Bob se envolvendo em novas aventuras, a plataforma de streaming divulgou as primeiras imagens.

Com um pôster para lá de fofo de Sandy segurando a esponja do mar, a Netflix anunciou que o trailer também está disponível. Quando um laboratório surge para ameaçar a fenda do biquíni, Bob e a amiga são os únicos capazes de salvar os moradores do fundo do mar.

Repleto de aventuras e tendo que mais uma vez ir à terra firme, dessa vez, Bob conta com a ajuda de Sandy, um esquilo voador, que se dá muito bem fora das águas do oceano.