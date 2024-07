São Caetano derrota Oeste e segue líder do Grupo 5 da Copa Paulista

O São Caetano derrotou o Oeste por 2 a 0, em Santana de Parnaíba, na tarde desta segunda-feira (8), e segue como líder isolado do Grupo 5 da Copa Paulista, com dez pontos, dois à frente da Portuguesa, vice-líder. Após quatro rodadas disputadas, o Azulão se mantém invicto, com três vitórias e um empate.

A primeira etapa foi bem disputada, mas sem muitas chances de gol. Mas o cenário mudou bastante no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, o atacante Sávio aproveitou a confusão na área do Oeste e, após cruzamento, acertou um forte chute no canto esquerdo da meta adversária, sem chances para goleiro.

Após abrir o placar, a equipe do Grande ABC se atirou de vez ao ataque, criando mais oportunidades para ampliar. Aos 18 minutos, por exemplo, Romão chutou cruzado e quase marcou.

O desempenho foi recompensado aos 30 minutos, quando o São Caetano saiu em contra-ataque e o camisa 22, Fabinho, aproveitou cruzamento rasteiro para apenas empurrar a bola para o fundo da rede. Foi a estreia do atacante com a camisa do clube da região. “Estreia ideal. O mais importante, porém, foram os três pontos conquistados”, afirmou.

O Azulão volta aos gramados no sábado (13), quando irá encarar justamente a Lusa, no Estádio Anacleto Campanella, em duelo direto pela ponta da chave. O jogo marca o fim do primeiro turno da competição.