Triplicam sugestões para plano de governo de Marcelo Lima

O pré-candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, Marcelo Lima, divulgou, na noite de ontem, no Colégio Piaget, no Rudge Ramos, novo balanço que mostra aumento para 16.304 no número de sugestões para construção do seu plano de governo participativo.

A entrega de sugestões agora também pode ser realizada de forma presencial em qualquer uma das 20 tendas espalhadas em todas as regiões da cidade. É possível ainda contribuir de maneira on-line acessando a plataforma podemossbc.com.br.

“Quem ouve mais, erra menos. Estamos construindo nosso plano de governo a partir das sugestões de quem vive em São Bernardo. Com trabalho e experiência vamos promover ainda mais resultados para melhorar a vida das pessoas que moram na cidade”, ressaltou o pré-candidato.

Com 53% das menções, a Saúde é o tema mais abordado entre aqueles que fizeram suas sugestões. Obras e infraestrutura vem logo atrás com 33% e, em terceiro, os temas de Transporte e Segurança, com 14%.

“Avançamos muito em equipamentos na área da Saúde, com a construção e reforma de quatro hospitais, mas é preciso ter humildade para reconhecer que ainda há muita coisa para melhorar. O cartão São Bernardo Saúde vai priorizar o atendimento de quem mora e paga impostos na cidade. Vamos trabalhar para zerar as filas de cirurgias e exames na rede pública de Saúde”, destacou Marcelo Lima.

Os bairros do Alvarenga, Centro e Vila São Pedro seguem liderando em participações na consulta. A coleta de indicações para o plano de governo participativo segue até o início de agosto.