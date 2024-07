Vila de Paranapiacaba recebe o 1º Festival de Inverno das Bruxas

A Vila de Paranapiacaba, em Santo André, receberá nos próximos dias 20, 21, 27 e 28 de julho o 1º Festival de Inverno das Bruxas, evento organizado pela Associação Brasileira de Bruxaria, que promete oferecer uma experiência única para os amantes do esoterismo e do misticismo.

Localizada em meio à Serra do Mar, Paranapiacaba é famosa por sua neblina densa e pela arquitetura de estilo inglês, o que contribui para o cenário do encontro.

A vila abriga a sede da Associação Brasileira de Bruxaria, um espaço dedicado ao estudo e prática das artes místicas.

“Estou extremamente ansiosa para este momento, que celebrará a natureza e as boas energias em Paranapiacaba. Esta vila encantadora, que já faz parte da minha história, será o cenário perfeito para um encontro místico repleto de magia e conexões especiais”, afirma Tânia Gori, idealizadora do festival em Paranapiacaba e criadora do conceito de bruxaria natural.

Os visitantes poderão participar de diversas atividades, incluindo palestras sobre astrologia e magia das ervas, oficinas e vivências xamânicas. Haverá apresentações de danças do ventre, cigana, tribal fusion e flamenca, além de shows de música – com as bandas Elevenber, Primal Concert, Fabby e Banda Meia Boca.

Destacam-se no evento, ainda, os atendimentos terapêuticos e oraculares, as limpezas xamânicas e a bênção das bruxas.