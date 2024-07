Canil clandestino: veterinário de S. Bernardo acompanha resgate

Em uma ação voluntária pela ONG Focinhos Carentes, foi desmantelado no Itaim Paulista um canil clandestino e responsável pela comercialização de cães para uma feira na Av. Jacu-Pêssego, na Zona Leste de São Paulo. O veterinário são-bernardense Evandr Rosa abriu ao Diário os bastidores da denúncia acompanhada e que foi registrada no 59º Distrito Policial de São Paulo na última quinta-feira (4).





Segundo ele, não demorou para que a fiscalização atestasse maus-tratos. "Constatamos assim que chegamos que o local possuia odor fétido, até pela presença de fezes e urina por toda a casa e quintal."





Ao que aponta, dentro do próprio endereço funcionavam as baias e estavam animais não castrados juntos.





"Eram diversos os sinais, na verdade. Porque alguns estavam com fezes até pelo corpo, com unhas grandes, infestados de carrapatos e pulgas. Isto, sem contar a característica emagrecida e apática que predominava nos bichinhos", descreve.





Havia no local cães idosos - muitos com doenças na pele, inflamação nos olhos e ouvidos, segundo o relatório veterinário.





No canil clandestino, estavam ainda cadelas com filhotes recém-nascidos e outras ainda em período gestacional. Apesar do estímulo para procriação, até mesmo as medicações veterinárias estavam vencidas.





"A gente encontrou por lá também gaiolas de pássaros vazias e um jabuti-piranga, que é um animal silvestre. Quando questionamos os proprietários, não deu outra: eles realmente venderiam os bichos na feira da Jacu-Pêssego, que é mantida há anos e alvo de diversas denúncias de irregularidade", comenta ele.





O caso só foi descoberto porque um dos clientes da feira denunciou às autoridades uma doença viral infectocontagiosa. O episódio vale o alerta para os interessados em obter um pet, de acordo com o são-bernardense.

Veja o vídeo da denúncia: https://youtube.com/shorts/7bMEV5IkFgk