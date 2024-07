Bolsas de NY: Dow Jones cai, mas S&P 500 e Nasdaq fecham em níveis recordes

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único hoje, com foco no noticiário corporativo em uma sessão sem muitas novidades para os planos do Federal Reserve (Fed). Investidores operaram em compasso de espera por declarações do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, e a divulgação de dados de inflação, nos próximos dias.

O índice Dow Jones caiu 0,08%, a 39.344,79 pontos; o S&P 500 subiu 0,10%, a 5.572,85 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,28%, a 18.403,74 pontos. Apesar do ímpeto limitado, S&P 500 e Nasdaq voltaram a renovar recordes de fechamento.

A ação da Paramount Global caiu 5,33%, após anúncio de acordo que prevê a fusão com a Skydance Media. Pelo negócio, os acionistas classe B receberiam US$ 15 por ação em dinheiro por até 48% de suas ações. Os detentores de ações com direito a voto da classe A receberiam US$ 23 por ação, ou 1,53 ações da classe B.

Essa disparidade deve judicializar o processo, na visão de analistas da Stone Fox Capital. "Provavelmente processos judiciais da Paramount irão voar. Não há justificativa para o PARAA receber US$ 23 e o PARA receber US$ 15", escreveram, em referência ao ticker dos papéis.

Entre outros setores, as American Deposity Receipts (ADR, na sigla em inglês) da Moeller-Maersk caíram 5,39%, em meio à possibilidade de cessar-fogo em Gaza. A trégua tende a diminuir os ataques dos houthis no Mar Vermelho, um dos fatores que têm elevado os custos de frete nos últimos meses.

Na outra ponta, a farmacêutica Morphic disparou 75,06%, depois do anúncio da compra da empresa pela Eli Lilly, que subiu 0,38%. Também em destaque, Intel subiu 6,15% e liderou os ganhos entre pares como Nvidia (+1,92%) e AMD (+3,95%).

No quadro macro, investidores se posicionaram para importante eventos marcados para esta semana. Amanhã e na quarta-feira, Powell participará de audiências no Congresso dos EUA. Na quinta-feira, o foco se voltará para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país em junho.

*Com informações da Dow Jones Newswires