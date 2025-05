Grande ABC oferece 1.185 vagas de trabalho na semana

As prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana, por meio de seus serviços de recolocação, 1.185 vagas de trabalho. São postos para a indústria, comércio e setor de serviços.

O maior número é disponibilizado por São Caetano, com 552 vagas. Para verificar as ofertas é preciso acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.

Em Mauá são 466 postos na Casa do Trabalhador, que é administrada pela Prefeitura. Entre as oportunidades estão operador de empilhadeira, serralheiro, ajudante de serralheiro, operador de logística, entre outras. Também estão disponíveis três vagas para estoquistas exclusivas para pessoas com deficiência.

A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Santo André tem 40 vagas, que podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital.O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Para atendimento presencial, os interessados devem comparecer no CPETR, que fica localizado na Praça IV Centenário, 01 – Centro – Santo André/SP (Prédio Executivo da Prefeitura – Térreo 01).

Em Diadema são 127 vagas de emprego oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho por meio do Centro Público de Emprego e Renda nesta semana.

São postos para todos os níveis, com destaque para 15 de ajudante de pátio e outras dez de vendedor externo, além de três exclusivas para pessoas com deficiência. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.