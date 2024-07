Bianca Andrade adia lançamento de nova linha de produtos

Após enfrentar uma série de críticas de consumidores, Bianca Andrade emitiu uma nota nas redes sociais. A dona da marca de cosméticos Boca Rosa Beauty lançou uma nova de linha de produtos, mas recebeu uma onde de feedbacks negativos de pessoas que fizeram a compra na pré-venda e encontraram falhas nas embalagens das maquiagens.

No último domingo, dia 7, a empresária publicou um comunicado informando que adiará o lançamento oficial, que deveria acontecer na próxima quarta-feira, dia 10, será adiado após o fabricante ajustar as falhas e o valor dos produtos danificados será reembolsado.

Nossa marca de maquiagem Boca Rosa tem como real propósito trazer qualidade, praticidade e diversidade para o mercado brasileiro. Estamos totalmente comprometidos em oferecer a melhor experiência para os nossos consumidores. Nessa semana, fomos surpreendidos com uma falha nas embalagens de uma parte dos sticks. Imediatamente visitamos a nossa fabricante para entender o acontecido e eles se comprometeram a solucionar. Sendo assim, a data do lançamento oficial, que aconteceria no dia 10, será remarcada e anunciada quando essa falha for devidamente ajustada pela nossa fabricante. Enquanto isso, nós assumiremos o compromisso de reembolsar o valor dos produtos que chegaram danificados, mediante análise do SAC e de acordo com a nossa política de devolução. Reforçamos nosso pedido de desculpas para as nossas clientes e todas as pessoas que acompanham Boca Rosa. Voltaremos em breve com uma nova data para lançamento oficial.

Na legenda, novamente pediu desculpas pelo transtorno e frisou que pretende prezar a qualidade.

Em nome do nosso compromisso com a qualidade Boca Rosa, o lançamento oficial será adiado até que todos os produtos estejam 100% perfeitos, da maneira que vocês merecem. Obrigada por todos os feedbacks com a experiência que tiveram na nossa pré-venda. Foram muito valiosos para nós. Vocês sempre serão ouvidos. Desculpem por esse transtorno. Trabalhamos e trabalharemos para que vocês tenham a melhor experiência com o lançamento oficial da nova Boca Rosa.

A sessão de comentários ficou repleta de mensagens de celebridades, que demonstraram apoio à Bianca. Brunna Gonçalves e Yasmin Brunet deixaram emojis de corações, enquanto Viih Tube escreveu um recado exaltando a amiga:

Amiga, você é admirável. Sempre muito corajosa, forte e maravilhosa.