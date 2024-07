Ana Hickmann e Edu Guedes ganham mesa romântica em viagem ao Caribe

Ana Hickmann e Edu Guedes estão apaixonadíssimos! Desde que assumiram o romance, em março de 2024, o casal vem compartilhando diversos momentos fofos juntos.

Recentemente, por exemplo, os dois estão na primeira viagem romântica internacional após o pedido de casamento, que rolou em Portugal. Dessa vez, o destino foi Curaçao, ilha no Caribe.

No dia 8 de julho, Ana compartilhou em suas redes sociais uma foto agradecendo o hotel que estão hospedados. Ela e Edu ganharam uma mesa romântica na areia, decorada com flores e velas.

Na legenda, ela diz:

Que linda surpresa!