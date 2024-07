Poliana Abritta lamenta morte do sogro: Despedida dolorosa e bonita

Momento triste na família de Poliana Abritta. A jornalista, que comanda o Fantástico ao lado de Maju Coutinho, precisou se ausentar no programa do último domingo, dia 7, devido à morte do sogro Fernando Walcacer.

Através das redes sociais, Poliana lamentou:

Foi uma despedida dolorosa e bonita, um caminhar de abraços e mãos dadas, numa estrada de muito amor e muita coragem. Carrego comigo sua gentileza e seu cuidado, Fernando. As portas e o coração abertos? E o presente mais singelo e cheio de significado que mais ninguém podia ter me dado, só você! A árvore da felicidade tá cheia de brotos! O amor e a saudade vão crescer com ela.

Devido ao momento delicado, Poliana foi substituída às pressas no Fantástico por Ana Paula Araújo, jornalista que comanda o Bom Dia Brasil.

Forças para a família de Poliana!