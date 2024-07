Mediana para preços administrados em 2024 passa de 3,98% para 3,96%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a alta dos preços administrados no IPCA de 2024 caiu de 3,98% para 3,96%. Um mês antes, era de 4%. A estimativa para 2025 continuou em 3,90%, acima do nível visto quatro semanas atrás, de 3,85%. O Banco Central espera que a inflação de preços administrados fique em 4,4% este ano e 4% em 2025 no cenário de referência.

IGP-M

A mediana do relatório Focus para o IGP-M de 2024 subiu de 3,39% para 3,40%, contra 2,96% um mês antes. A estimativa intermediária para a alta do índice em 2025 permaneceu em 3,90%, acima dos 3,80% de quatro semanas atrás. Os índices gerais de preços (IGPs), calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), captam a variação do câmbio e dos preços de commodities.