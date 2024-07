S.Bernardo segue na luta pela liderança contra Botafogo-PB

De volta ao 1º de Maio após a goleada por 4 a 1 contra o Athletic-MG, fora de casa, o São Bernardo FC encara o Botafogo-PB, às 20h de hoje, em duelo na parte de cima da classificação.

Em quinto lugar, com 21 pontos, o Tigre pode até igualar a pontuação do adversário se vencer o confronto, mas encontra um embate difícil, já que o time paraibano, em terceiro lugar, é o único ainda invicto na competição.

Na última partida, o técnico Ricardo Catalá contou com o retorno do volante e capitão Rodrigo Souza. O atleta passou cirurgia no joelho esquerdo e ficou quase quatro meses fora dos gramados. “Uma lesão sempre atrapalha o atleta. Nunca tinha ficado fora tanto tempo, achei que seria mais rápido. Agora é dar continuidade ao trabalho. O Botafogo é uma grande equipe e, se eu tiver a oportunidade de estar em campo, com certeza vou dar meu melhor”, afirmou o meia de 36 anos, que defende a agremiação da região desde 2020.

Para conferir o duelo do Tigre no 1º de Maio, os ingressos estão disponíveis no site saobernardofc.soudaliga.com.br entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).