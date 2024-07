Adolescente é apreendido com moto roubada em Diadema

Um adolescente foi apreendido neste domingo (7) no bairro Conceição, em Diadema, enquanto conduzia uma moto sem placa. A ação foi realizada pela Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano da cidade.

Segundo a polícia, durante o patrulhamento, os policiais avistaram a motocicleta ocupada por dois indivíduos sem capacetes. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé pelas vielas do bairro. Após uma breve perseguição, um dos adolescentes foi apreendido na divisa com o município de São Paulo, na área do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, a pesquisa veicular revelou que o veículo era roubado.

A ocorrência foi registrada no 98º Distrito Policial de São Paulo, onde o delegado de plantão formalizou o Boletim de Ocorrência por Ato Infracional e Receptação. O jovem foi entregue aos cuidados da mãe, enquanto a motocicleta foi devolvida ao proprietário.