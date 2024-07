Palavra do Leitor - 8 de julho de 2024

Bolsonaro

‘Bolsonaro pode pegar até 12 anos de prisão por fraude em cartão de vacina, dizem especialistas’ (www.dgabc.com.br). Se cartão de vacina dá 12 anos de prisão, roubar o Brasil em três mandatos dará prisão perpétua para as próximas três gerações do descondenado. É isso?





José Pedro Lopes

do Instagram

Eleição em Mauá

‘Pré-candidata da UP é agredida durante ato na estação’ (Política, dia 3). Absurdo! Extremistas de direita só têm ódio no coração, não entendem que o comunismo luta pelo fim da desigualdade, por um mundo mais justo, em que possamos viver da riqueza que geramos e não para favorecer ricos que acumulam riqueza. Mas, infelizmente, tem pobre que acha que está sentado à direita do rei, mas está à esquerda, junto com todos os trabalhadores.

Fabiana Cruz

do Instagram

Auricchio processado

‘Parra leva Auricchio e secretário do Comcipas à Justiça por segregação’ (Política, dia 4). Não pode fazer oposição nesta cidade porque é simplesmente segregado. Parabéns pela atitude, vereador Parra, não se cale diante dos desmandos desta administração.

Graziele Azevedo Gondim

do Instagram

Violência

‘Grande ABC reduz criminalidade’ (Primeira Página, dia 4). Não é verdade. Faz duas semanas de roubos na região, inclusive, sábado passado, na Lavanderia da Lino Jardim, com uma criança, ao meio-dia, quatro elementos com armas roubaram a todos. Roubo na Adolfo Bastos, Bom Pastor. Os governantes e deputados (as) que elegemos, com promessas de atenção na Segurança, não vemos com atenção. Essa reportagem deveria ser por mais Segurança. Lamentável.

Reginaldo Amaral

do Instagram

Pantanal

Por falta total de planejamento e prevenção, o governo colhe mais um fracasso com as queimadas no Pantanal. Ora, por que o governo e, principalmente, o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, sabendo das queimadas desvastadoras ocorridas em 2020, e com meteorologistas já prevendo para esse primeiro semestre que forte estiagem atingiria a região, não se anteciparam, já deixando de sobreaviso grande número de componentes de brigadas e também de uma reserva de dezenas ou centenas de aeronaves para combater com jatos d’água esses focos de incêndio? Certamente teria minorado, e muito, a devastação deste bioma. Mas o Planalto, perdido no seu matagal político mais infestado de vaidades improdutivas, preferiu ser Cumplice deste desastre ambiental. E se em 2020 esse importante bioma do Pantanal foi atingido por 2.534 focos, já neste ano um recorde histórico até aqui 3.358 focos de incêndio, que consumiu 700 mil hectares. E chega a ser cômico, porém desolador, ver a ministra Marina sobrevoar a região mais preocupada em tentar encontrar culpados por esses incêndios. Porém, somente depois do recorde de 700 mil hectares que já estavam devastados pelas queimadas. Uma piada. Aliás, não surpreende essa falta de planejamento da gestão Lula, que sequer e jamais, em tempo algum, apresentou plano de governo – e, na área ambiental, só propaganda que ninguém engole, e colhe mais esse fracasso no Pantanal.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Ariano Suassuna

‘Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, será o curador da Flirp 2024’ (Setecidades, dia 3). Ribeirão Pires nos proporcionará experiência cultural enriquecedora ao homenagear o paraibano Ariano Suassuna na terceira edição de sua Feira Literária. Ansioso para saber das novidades.





Anselmo Brusquer

São Bernardo