Terminou? Fim do relacionamento entre Luana Piovani e Lucas Bittencourt é apontado pela web

Eita! Internautas estão especulando que o relacionamento entre Luana Piovani e Lucas Bittencourt chegou ao fim. De acordo com o portal LeoDias, a atriz teria confirmado a informação à amigos e familiares há cerca de dois meses, no entanto, a influenciadora digital teria dado indícios do término nas redes sociais só agora.

Ainda de acordo com o portal, ela teria gravado um vídeo anunciando o término antes de ir viajar com a mãe. Além disso, o motivo da possível separação é desconhecido por todos.

Na internet, uma seguidora comentou perguntando sobre o relacionamento:

Seu namoro acabou? Não o vi mais contigo.

Luana respondeu com um emoji fazendo silêncio, o que impulsionou os rumores.

Vale lembrar que Lucas foi seu segundo namorado após o divórcio com Pedro Scooby. Os dois estavam juntos desde 2021 e não confirmaram o término.