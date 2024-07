Pré-candidatos rebatem declaração de Flavia Morando

A declaração dada por Flavia Morando durante a live realizada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que também é seu tio, gerou repercussão na política do município. Ao Diário, os pré-candidatos Luiz Fernando Teixeira (PT) e Marcelo Lima (Podemos) rebateram as falas de Flavia.

Eu sou empresário, ao longo de toda a minha vida eu administrei muitas coisas, mas não fico julgando meus adversários e a capacidade de cada um deles. Tenho feito propostas e fui buscar um vice que é muito experiente e que administrou São Bernardo por duas vezes”, comentou Luiz Fernando, que além de pré-candidato ao Paço, é deputado estadual em terceiro mandato.

Em live nas redes sociais de Orlando Morando na noite de quinta-feira, Flavia disse que os adversários nunca fizeram nada além de política. “Meus concorrentes nunca lideraram alguém, uma equipe, uma empresa, não sabem o que é essa responsabilidade de administrar algo, trazer resultados e todo mês estar com as contas em dia, pagar impostos, gerir pessoas. Ninguém sabe. Dos meus concorrentes, ninguém nunca fez isso”, atacou a pré-candidata.

O discurso de Flavia tem como base o fato dela ter sido apresentada por Morando como sua sucessora na gestão dos supermercados da família. Segundo a indicada pelo prefeito, em dez anos ela dobrou o número de lojas, de duas para quatro, e quase triplicou o número de funcionários da rede, de 80 para 220. As declarações, no entanto, não tiveram boa repercussão entre os seus concorrentes ao Paço.

“Com a idade dela eu já tinha sido vereador. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade, geri posto de gasolina, fazenda e a minha empresa. Mas eu torço para que ela não tome o caminho que o tio dela tomou, de atacar pessoas, de agredir, de xingar, gritar, mas que faça uma boa política”, disse Luiz Fernando.

Outro concorrente de Flavia que também tem experiência política é Marcelo Lima, ex-vice-prefeito da gestão Morando em São Bernardo. Embora tenha tido uma curta passagem pela Câmara dos Deputados – foi cassado por infringir a lei de infidelidade partidária –, o ex-aliado do tucano teve três mandatos como vereador.

“São Bernardo sabe que sou trabalhador, que fiz muito pela cidade através dos meus três mandatos como vereador, dois de vice-prefeito da atual gestão, e dos seis anos como secretário de Serviços Urbanos do prefeito Orlando Morando. Minha trajetória foi escrita dessa maneira, com muito trabalho desde cedo. Vim de baixo e não ganhei nada de mão beijada. Foi tudo conquistado com trabalho”, declarou Marcelo Lima.

Procurado pelo Diário, o deputado federal e pré-candidato Alex Manente (Cidadania) disse não ter visto as declarações de Flavia. Já Rafael Demarchi (Novo) e Claudio Donizette (PSTU) não responderam até o fechamento desta edição.