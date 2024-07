Filho de Gabriela Pugliesi morde dedo de dentista e ela desabafa: Uma vergonha

Que situação! Sempre compartilhando momentos de sua vida com os seguidores, Gabriela Pugliesi não deixa de fora alguns constrangimentos. A influenciadora mostrou uma visita ao dentista ao lado do filho Lion. Na ocasião, ele acabou mordendo o dedo da profissional:

Eu passo uma vergonha, desabafou ela nos Stories.

Momentos antes da situação engraçada -e complicada para a profissional- Gabriela chegou a tentar fazer um acordo com o pequeno. Ainda dentro do carro ela conversou com Lion:

- Antes da gente sair, vamos fazer um combinado? A gente está indo na dentista limpar os seus dentinhos. Não vamos fazer escândalo, vamos ficar comportados e deixá-la limpar os seus dentinhos. Sem escândalo hoje.