Celebridade sai correndo da mansão de Gwyneth Paltrow após acidente intestinal

Xii... cheirou mal! Gwyneth Paltrow realizou um evento em sua mansão, em Nova York, nos Estados Unidos, que acabou tendo um acontecimento embaraçoso. Uma newsletter teria circulado alegando que um famoso fugiu da festa após ter um acidente intestinal na cama.

De acordo com o jornal Daily Mail, o apresentador Derek Blasberg teria sido o responsável pela diarreia. Ele teria usado a desculpa que teve um incontrolável desarranjo intestinal por conta do medicamento Ozempic, um remédio para emagrecimento. No entanto, ainda de acordo com o veículo, uma fonte contou que o remédio não foi o que estimulou o acontecimento:

Não foi o Ozempic. Foi apenas o que ele disse a todos.

Gwyneth teria espalhado a situação embaraçosa para diversas pessoas:

Gwyneth contou para Oprah, Jerry e Jessica Seinfield, e Larry David; disse a fonte.

O insider ainda disse ter ficado surpreso como a informação não vazou em portais:

É chocante quantas pessoas conhecem essa história e como [Derek] conseguiu mantê-la fora do The [New York] Post... Provavelmente por meio de sua melhor amiga [Dasha Zhukova], cuja mãe acabou de se casar com Rupert Murdoch.

Que vergonha!