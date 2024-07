Assumidos? Xamã e Sophie Charlotte são flagrados aos beijos em show

E veio aí! Depois de muitos rumores de romance, Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados aos beijos no Festival do Rio, que rolou na última sexta-feira, dia 5. Vale lembrar que os dois são par-romântico na novela Renascer, da TV Globo.

Essa não foi a primeira vez que eles foram vistos juntos publicamente. Apesar de uma fonte do jornal Extra afirmar que o affair já rola há dois meses, os dois só deram as caras juntinhos no último dia 2 de junho, quando trocaram conversas ao pé do ouvido no Prêmio APCA, em São Paulo.

Esse é o primeiro affair público de Sophie desde o fim de seu casamento com Daniel de Oliveira. Os dois anunciaram o término em abril de 2024, e já deram mais de uma prova pública de que continuam amigos.

Isso que importa, não é?