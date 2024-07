Pioneira do setor de cooperativas, Coop anuncia nova unidade no Grande ABC

A Coop, rede de supermercados nascida em Santo André e pioneira no modelo colaborativo de varejo no Grande ABC, comemora o Dia Internacional das Cooperativas com o anúncio de uma nova unidade no Centro de Diadema.

O ponto comercial, que recebeu investimento de R$ 8 milhões e está localizado na Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 400 – onde anteriormente operava um estabelecimento da bandeira Extra –, será inaugurado dia 31.

Segundo Rogério de Paula, diretor do departamento de Varejo Alimentar, o projeto, que inclui modernização, reformas no estacionamento, uma farmácia e lotérica, deve gerar 200 empregos diretos e indiretos. “Um dos planos de 2024 é revitalizar todas nossas lojas. Mas focamos em tornar esta acessível desde o estacionamento, por causa da alta circulação de veículos na área e pelo conflito existente entre os pedestres e os caminhões das transportadoras”, destaca.

A abertura sucede, aliás, uma marca inusitada da Coop: 300% de aumento no faturamento em relação a 2023. “O setor é disputado e a briga é literalmente por centavos já que a realidade da maioria das famílias brasileiras é de endividamento forte, o que diminui naturalmente o poder de consumo”, comenta de Paula.

Entretanto, se o sucesso transpõe os desafios enfrentados pelo mercado, três são as motivações: investimento em tecnologia, responsabilidade social e o próprio modelo de cooperativismo, segundo o diretor do departamento de Drogaria, Gustavo Ramos.

Ele aponta, uma das principais apostas digitais nos mercados da cooperativa foram os self-checkouts (autoatendimentos, em que cerca de 20% dos clientes já preferem utilizar os equipamentos para passar e pagar suas próprias compras).

Os dados também provam que responsabilidade social, sobretudo, está associada à fidelidade: “85% da nossa base é formada por cooperados, eles vêm em média duas vezes mais do que outros clientes e gastam na cooperativa o dobro. Aliás, hoje se escuta muito sobre cashback, mas em 1954, quando a Coop nasceu, já trouxemos com pioneirismo esta premissa e programas sociais do terceiro setor! Por isto entendemos que a cooperativa é um caminho sólido para a fidelidade: clientes fazem parte da empresa”.