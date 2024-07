Valorização local é objetivo da Feira Literária de Ribeirão Pires deste ano

A valorização das produções artísticas locais. Esse é um dos objetivos da 3ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), que vai homenagear o escritor Ariano Suassuna. O evento está marcado para os dias 31 de agosto e 1º de setembro no Paço Municipal e as preparações já começaram.

Nesta sexta-feira (5), o curador Ricardo Ramos Filho, jornalista filho do romancista Graciliano Ramos, se reuniu com escritores da cidade para debater a importância do incentivo à literatura nacional e os desafios para se estabelecer como um autor independente. A reunião ocorreu no CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli.

A Prefeitura também anunciou nesta sexta a abertura de chamamento público para autores independentes interessados em participar da Flirp 2024.

As inscrições podem ser feitas pelo site (https://vempraflirp.com.br/) até às 12h do dia 19 de julho.

“É extremamente importante que tenhamos pontos de encontro de escritores. Em uma cidade como Ribeirão Pires, essa proximidade deve ser mais fácil e devemos seguir esse exemplo. O livro surge primeiro na cabeça, começa a amadurecer e chega uma hora que ele precisa sair. Precisamos pensar nas dificuldades de ter uma obra publicada, exaltar as vantagens de ser um bom leitor e os desafios de ser um escritor em um País onde se lê tão pouco. Seriamos mais felizes se o Brasil lesse mais”, pontua Ricardo Ramos Filho, que exalta a relevância da feira literária para estreitar o contato entre autor e público.

“A alegria do escritor é ser lido. Italo Calvino diz que ‘um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer’ e vemos isso nas obras de Suassuna”, complementa Ricardo Filho.

A orientadora educacional Tatiane Ribeiro, co-curadora da Flirp, ressalta que, neste ano, o evento vai homenagear um escritor que traz pontos sociais importantes com bom humor. “As obras dele mexem com a alegria do ser humano. São pautas que atingiam a maioria dos brasileiros. Ele olhava para o povo e valorizava o que é nosso. Ariano foi uma das primeiras pessoas da sua época a se posicionar em relação às mazelas sociais.”

Ariano Suassuna foi o criador do Movimento Armorial, que mescla o erudito e do popular. Ele visa fortalecer e exaltar as culturas nordestinas e passeia por diversos campos da arte, como música, literatura, teatro e arquitetura. “Quando nós nos encontramos com os escritores da nossa cidade, é justamente com esse pensamento de valorizar as pessoas que são daqui. Qual é a cultura que o nosso povo está criando? O que é produzido fora não pode sobrepor o que é nosso. Esse é o grande ensinamento de Ariano”, diz Tatiane.

A 3ª edição da Flirp terá 16 tendas para editoras, quatro para autores independentes da cidade e duas para coletivos de artistas de Ribeirão Pires. “Também vamos ter exposições de cinco tendas com trabalhos das 33 escolas municipais. Iremos oferecer oficinas que ensinarão formas de expressões artísticas que dialogam com a obra de Suassuna. Teremos xilogravura, literatura de cordel, pintura no estilo armorial, além de mesas literárias que vão explorar as obras do homenageado. O intuito é que cada vez mais a Flirp passe a ter um papel não apenas turístico, mas também cultural e educacional”, comenta Tatiane Ribeiro.