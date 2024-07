Ramalhão mira G-4 em decisão contra São José

A derrota no clássico regional contra o Água Santa tirou o Santo André da zona de classificação do Grupo A7 da Série D do Brasileiro. E, para voltar ao G-4, o Ramalhão precisa vencer o São José, às 15h em casa.

Na quinta colocação, com 14 pontos, o time andreense está a dois pontos da zona de acesso, e precisa vencer, além de torcer contra o Netuno (quarto, com 16), para se manter na briga. O jogo é decisivo, já que o São José também está na disputa, em sexto lugar, com 12 pontos, e restam apenas três rodadas para o fim da fase de grupos.

No primeiro turno, em São José dos Campos, os times dividiram pontos em empate sem gols. Desta vez, o Ramalhão espera interromper a sequência de dois jogos sem derrota para o adversário do Vale do Paraíba.

O meia Daniel Pereira será desfalque para Leston Junior no Santo André. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso.

Os ingressos para conferir o Ramalhão em campo podem ser adquiridos no site totalticket.com.br, as preços a partir de R$ 15.