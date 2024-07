Andreense conduz a tocha olímpica pela 2ª vez na vida, agora na França

O executivo andreense José Antonio Mazzetto, 52 anos, teve, pela segunda vez na vida, a oportunidade de carregar a tocha olímpica, desta vez em Le Havre, cidade da Normandia situada a cerca de 180 quilômetros de Paris. A capital francesa será a sede dos Jogos Olímpicos de 2024, a partir do próximo dia 26.

Natural e residente no município do Grande ABC, Mazettto é gerente de vendas da Bridgestone, em Santo André, e, nesta sexta-feira (5), repetiu o gesto realizado em 2016, durante a edição brasileira da Olimpíada, disputada no Rio de Janeiro.

A participação no evento da tocha faz parte de uma ação interna da companhia, parceria dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. Mazzetto foi escolhido pelos próprios colaboradores da Bridgestone em toda a América Latina.

O presente recebido da empresa integra as comemorações pelos 40 anos de relação de Mazzetto com a Bridgestone, onde começou a trabalhar em 1985, seguindo os passos do pai, que por mais de duas décadas foi funcionário da unidade fabril na região.

O executivo também está envolvido com música, esporte e causas sociais. Ele é guitarrista em duas bandas de rock, jogador de futebol amador no Seci e Clube Atlético Aramaçan, além de estar envolvido em ações sociais que impactam cerca de 1000 famílias andreenses por ano.