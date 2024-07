Auricchio ignora abaixo-assinado e sanciona subsídio ao 1º escalão

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), sancionou nesta sexta-feira (05) o projeto de lei que garante aumento de 76,3% nos salários de prefeito, vice-prefeito e secretários. A medida, que passa a valer a partir do próximo mandato, ignora um abaixo-assinado com 1.412 assinaturas de moradores do município que pediam para o chefe do Executivo vetar a peça.

Com a sanção, os cargos do alto escalão da Prefeitura terão os seguintes reajustes: o salário do prefeito subirá de R$ 20 mil para R$ 35.262; o do vice-prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17.631; e o do secretariado, de R$ 19 mil para R$ 33.498,90. O projeto sancionado por Auricchio teve autoria da mesa diretora da Câmara, mas fontes contaram ao Diário que a propositura foi elaborada pelo Executivo e que a produção por parte do Legislativo foi feita apenas para cumprir o regimento interno da Câmara.