Após nascimento do filho, Vanessa Hudgens desabafa após ser fotografada deixando maternidade: Nossa família foi desrespeitada e explorada

Vanessa Hudgens usou as redes sociais, na última quinta-feira, dia 4, para confirmar o nascimento de seu primogênito, fruto de seu relacionamento com o jogador de beisebol, Cole Tucker. A estrela de High School Musical, no entanto, mencionou estar decepcionada por ter sua privacidade desrespeitada, já que fotos dela deixando a maternidade viralizaram na web.

Estamos decepcionados que a privacidade da nossa família foi desrespeitada e explorada durante esse momento especial, devido à ganância de uma câmera de lente longa alimentando a mídia. Apesar de tudo isso, mamãe, papai e bebê estão felizes e saudáveis, escreveu a atriz em seus Stories.

Saúde para o bebê, não é?