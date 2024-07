Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado no Grande ABC

A sexta-feira chegou e, com ela, se aproxima o feriado de 9 de Julho, o Dia da Revolução Constitucionalista. O dia amanheceu ensolarado, mas muitas mudanças devem acontecer até a próxima terça-feira. O final de semana promete dias quentes, mas na segunda e terça-feira as temperaturas devem cair, com previsão de chuva. Se você vai viajar ou curtir o feriadão na região, a dica é se prevenir. Confira a previsão do tempo:

Domingo Feriado





Santo André 24°14° 16°14°

São Bernardo do Campo 24°13° 16°14°

São Caetano do Sul 26°14° 18°14°

Diadema 25°14° 16°14°

Mauá 24°13° 16°14°

Ribeirão Pires 23°13° 16°14°

Rio Grande da Serra 22°13° 16°14°