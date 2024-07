Posto do INSS de Diadema será reaberto no início de 2025

A Prefeitura de Diadema e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) assinaram ontem um convênio que oficializa a reabertura da unidade no município. A partir do primeiro semestre de 2025, a população de Diadema poderá novamente contar com os serviços do INSS.

Em 2020, a unidade que funcionava na Avenida Antonio Piranga foi fechada devido ao término do convênio, mas agora. O atendimento será realizado em um imóvel com mais de 600 metros quadrados, localizado na Rua Graciosa, região Central da cidade. O aluguel e a adaptação do imóvel, de acordo com o projeto enviado pelo INSS, são de responsabilidades da Prefeitura.

RECEITA

A cidade inaugurou ontem um PAV (Posto de Atendimento Virtua) da Receita Federal. Segundo o analista tributário Bruno Ricardo Valerio Moraes, gestor do PAV, o espaço oferecerá a maioria dos serviços disponibilizados pela Receita, como regularização de CPF ou de CNPJ.