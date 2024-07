Neymar Jr. e Bruna Biancardi jantaram juntos após nascimento da suposta filha do jogador

Neymar Jr. e Bruna Biancardi jantaram juntos na noite da última quinta-feira, dia 4, mesma data em que a suposta filha do jogador com Amanda Kimberlly, Helena, teria nascido, segundo o colunista Leo Dias. A mãe de Mavie compartilhou uma foto da noite de pizza que teve com os amigos e a perna do atleta aparece ao fundo.

Helena é supostamente fruto de um caso extraconjugal do jogador enquanto ele ainda estava com Bruna Biancardi, com quem tem Mavie, de oito meses de vida.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Neymar já visitou a suposta herdeira na maternidade, assim como sua mãe, Nadine Gonçalves, sua irmã, Rafaella Santos, e o filho mais velho do craque, Davi Lucca.

Ainda segundo a colunista do jornal Metrópoles, a irmã do atleta, que é amiga próxima de Amanda, ainda seria madrinha da bebê.