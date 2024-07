Maíra Cardi diz que se arrepende de pronunciamento sobre polêmica com Arthur Aguiar: Falei um monte de verdades, mas verdades cheias de ódio

Mais uma polêmica! Maíra Cardi se pronunciou nesta quinta-feira, dia 4, sobre alguns vídeos antigos que internautas resgataram e viralizaram nas redes sociais. As imagens tinham foco, principalmente, no comportamento dela perto da filha. Com isso, a coach decidiu dar sua versão sobre os conteúdos.

Em um dos vídeos, Maíra, por exemplo, falava sobre temas sexuais ao lado de Sophia, de cinco anos de idade, fruto do relacionamento com o vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar.

- Só quero deixar um recado: não percam o tempo de vocês buscando um vídeo lá de 1999 para falar olha como a Maíra fez, falou... porque com certeza vocês vão achar. Se quiserem, posso até fazer uma busca de tudo e fazer uma lista. Vocês vão achar muita coisa mesmo, não é pouca, não, começou.

A influenciadora contou que se converteu à religião e isso fez com que mudasse muito seu pensamento:

- Deus entrou na minha vida e renovou tudo. Eu não acreditava em Deus e não podemos esperar nada de uma pessoa que não acredita em Deus. Falava palavrão para caramba, e essa inclusive foi uma das coisas mais difíceis de sair depois que eu me batizei, defendeu.

E, por fim, afirmou que se arrepende das falas que proferiu no início da semana, quando se defendeu de Arthur Aguiar:

- Eu caí em uma das armadilhas dele igual a um patinho. Botei pra fora o antigo eu, a antiga Maíra. Me arrependi na hora. Falei um monte de verdades, mas um monte de verdades cheias de ódio. Rebati ódio com ódio, foi horrível, disse.