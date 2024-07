Assumidos? Affair de Sophie Charlotte e Xamã teria começado há dois meses

Essa semana começou dando o que falar quando Sophie Charlotte e Xamã apareceram juntos em clima de romance no Prêmio APCA, que rolou em São Paulo, na última terça-feira, dia 2. Agora, segundo o jornal Extra, uma fonte da novela Renascer, trama na qual os dois vivem um par-romântico, revelou como foi o bastidor desse romance nos estúdios da TV Globo.

Para começar, a fonte teria contato ao jornal que o romance já estaria rolhando por cerca de dois meses:

- Já tem um tempinho que vem rolando entre eles e estavam naquela fase de quase assumir para a equipe. Mas sempre foram muito discretos. Nunca chegaram juntos para gravar, por exemplo. Mas todo mundo já desconfiava.

Sophie Charlotte anunciou o fim de seu casamento com Daniel de Oliveira em abril de 2024. Já Xamã, vinha se envolvendo com a atriz Mell Muzzillo, que também faz parte do elenco da novela. O romance de Mel com o cantor teria acabado assim que ele teria se apaixonado por Sophie:

- Todos se falam e obviamente ninguém toca no assunto. Mas a Mell ficou meio de canto nessa história.

Eita!