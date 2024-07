Mauro Naves, jornalista esportivo, sofre acidente e passa por cirurgia no rosto

Que susto! Mauro Naves caiu no terreno da obra de sua nova casa, em Alagoas, e precisou ser levado às pressas para o hospital. O jornalista esportivo sofreu vários ferimentos no rosto e isso fez com que ele precisasse passar por uma cirurgia.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco desta quinta-feira, dia 4, Mauro foi levado de Alagoas para São Paulo, onde foi operado. Ele passou por diversas cirurgias para reconstruir o rosto.

Ainda de acordo com o colunista, Mauro disse que retornará à televisão na próxima segunda-feira, dia 8. Até o momento, Naves segue afastado dos trabalhos como jornalista esportivo. Ele trabalha atualmente na ESPN, onde começou em 2020 após deixar a Globo.