Viúva de Chrystian desabafa sobre dias sem o cantor: - É um horror

Chrystian, da dupla com Ralf, morreu no dia 19 de junho. Após a perda para o mundo sertanejo, a viúva do cantor falou na tv aberta pela primeira vez.

Ao Chega Mais, do SBT, Key Vieira contou como tem passado este tempo sem Chrystian:

- Dias horríveis, muito difíceis. O anoitecer e o amanhecer são os piores momentos. Deitar na nossa cama, acordar, são as horas mais difíceis. Durante o dia, você se entretém com as coisas. Tem problemas, tem alegrias. Meus dois filhos são joias que ele me deixou. Mas quando anoitece e amanhece, é difícil. A solidão aperta e a falta dele é insuportável. É um horror.

A falta do amado tem sido mais forte para a Key levando em conta que o casal esteve junto por três décadas. Além disso, a viúva do cantor sertanejo contou que estava com ele em tudo, quando possível.

- De tudo. Estávamos sempre juntos. Vivíamos o tempo inteiro lado a lado. Antes, eu não ia aos shows, ficava com as crianças. Mas, durante o tratamento dele, eu acompanhava todos os shows. Estávamos passando todo o tempo juntos, intensamente. Vivemos 30 anos intensamente, sempre juntos. Nós éramos um pouco egoístas, queríamos ficar só os dois juntinhos. Aproveitamos nossos 30 anos assim, intensamente. Mas aí meu anjo se foi.