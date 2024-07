Protagonista de A Rainha da Pérsia, Nathalia Florentino fala sobre trama da Record: Meu coração estava presente em cada cena

Nathalia Florentino está arrasando ao interpretar a personagem principal de A Rainha da Pérsia, trama da Record que vai ao ar de segunda à sexta-feira, às 21h.

Em entrevista, a atriz revelou como foi processo de preparação para o papel, que contou com gravações em outro país, além de falar sobre como é atuar em uma produção bíblica. Para começar, Nathalia compartilhou qual é a parte mais gratificante de interpretar um papel tão grande na TV aberta:

Com certeza a entrega. Olhar para trás e lembrar que o meu coração estava presente em cada cena. Entender a importância de cada detalhe, olhar, palavra e, principalmente, viver ao lado de pessoas tão especiais e ter a consciência do caminhar juntos. Isso tudo só é possível porque estamos ao lado de profissionais incríveis e iluminados que nos acolhem diariamente em todos os desafios.

Por fazer parte de uma novela bíblica, os desafios de fazer um papel baseado em alguém que as pessoas já conhecem pode variar. Nathalia contou sua experiência de fazer um personagem bíblico:

Na verdade o grande desafio é, além de transmitir a principal mensagem, entender que as pessoas que conhecem a história já esperam, cada qual, a sua Ester. Então existe uma expectativa em entregar ao público algo que muitos já imaginaram como deveria ser, mas ao mesmo tempo deixar fluir dentro desses sentimentos, entendimento, essência e estudos, sem nos prender a isso.

A preparação para interpretar a esposa do poderoso Rei Xerxes foi intensa e essencial, com muito estudo e conversas entre os atores que integram o elenco. Nathalia revelou que até hoje continua aprendendo e que esse aprendizado é diário:

Estudamos muito, alguns meses de preparação antes do início das gravações com a inigualável Nara Marques, que nos trouxe um olhar muito certeiro, inteligente e sensível sobre cada parte do projeto, com muita leitura, trabalho de mesa, corpo, workshops relacionados a habilidades e referências em todas as vertentes. O estudo segue firme até hoje. O aprendizado é diário.

O elenco gravou a narrativa em outro país, no Marrocos. A emissora quis que a novela tivesse cenários convincentes e que remetessem ao local e à época. Além disso, essa viagem para a gravação acabou unindo muito o elenco. A atriz revelou como foi gravar em outro país:

Um presente. Realmente algo que é difícil até hoje, descrever... Gravar no topo de uma montanha, sentir o vento foi magnífico e essencial para continuar o projeto aqui no Brasil com o mesmo carinho. Nos tornamos uma família em um piscar de olhos.

Além de Nathalia Florentino, A Rainha da Pérsia também conta com Carlo Porto, Camila Rodrigues e Vinícius Redd como parte do elenco.