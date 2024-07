Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues é internada com influenza e tranquiliza: Os bebês estão bem

Nesta quarta-feira, dia 3, Biah Rodrigues preocupou os seguidores ao revelar que foi internada. A esposa de Sorocaba, que está na reta final da gravidez de gêmeos, contou nas redes sociais que contraiu o vírus da influenza, que causa a gripe.

A modelo postou uma imagem do marido sentado ao lado de sua cama no hospital e revelou que o cantor sertanejo está dormindo no sofá do quarto para fazer companhia a ela.

Meu bichinho. Dormindo no sofá do hospital para não me deixar sozinha.

Em seguida, explicou o motivo de estar na unidade médica e garantiu que os bebês estão bem.

Peguei influenza e estou internada, mas os bebês estão bem e monitorados.

Biah ainda disse que sentiu muitas contrações, mas ainda não parece ser a hora de entrar em trabalho de parto.

Tive bastante contrações, porém sem dor. Acho que estão gostando do forninho... Tudo no tempo certo.