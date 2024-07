Álbum 'Funk Generation', de Anitta, é eleito um dos melhores discos latinos do ano; veja ranking

O álbum 'Funk Generation', o último lançamento da cantora Anitta, foi eleito um dos melhores discos latinos do ano pela revista Billboard nesta terça-feira, 2. A artista é a única brasileira da lista e divide o ranking com nomes como Grupo Frontera, Kali Uchis, Shakira e Peso Pluma.

Lançado em abril, 'Funk Generation' é uma celebração do funk com músicas em português, inglês e espanhol. "Você nem precisa saber sobre o que Anitta está cantando para realmente se envolver com sua música", destacou a Billboard, acrescentando que a "batida funk brasileira" já é "atraente o suficiente".

A revista enfatizou que, no álbum, Anitta "abandona a tentativa de 'se encaixar'" para apostar fichas no gênero que a popularizou no Brasil. "Repleto de músicas atrevidas e para a balada, Funk Generation é um testamento da determinação da estrela trilíngue em globalizar o baile funk", concluiu a publicação.

Durante entrevista coletiva feita à época do lançamento do disco, Anitta comentou que chegou a passar por um momento desafiador enquanto idealizava "Funk Generation'. "Eu estava muito doente. Tive que fazer exame de câncer, fiquei muito mal. Achei que fosse morrer por um tempo. Falei: 'Já que vou morrer, vou fazer o melhor álbum da minha vida'", declarou.

A cantora também ressaltou fazer esforços para quebrar estereótipos da cultura brasileira frente ao mercado internacional. "Quando é possível, quando alguma revista se interessa, nós perguntamos se não pode vir ao Brasil. Sempre tento fazer algo assim", afirmou.

Veja o ranking dos melhores álbuns latinos de 2024

1. Éxodo - Peso Pluma

2. Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira

3. Orquídeas - Kali Uchis

4. Boca Chueca, Vol. 1 - Carín León

5. Jugando a Que No Pasa Nada - Grupo Frontera

6. Grasa - Nathy Peluso

7. Sol María - Eladio Carrión

8. Música Buena Para Días Malos - Jay Wheeler

9. cuatro - Camilo

10. att. - Young Miko

11. Reflexa - Danny Ocean

12. Dime Precioso - Alex Anwandter

13. El Último Baile - Trueno

14. Hotel Caracas - Mau & Ricky

15. Panorama - Reik

16. Alta Fidelidad - LAGOS

17. Lágrimas de un Maleante - Omar Montes

18. Llamada Perdida - Prince Royce

19. Vida - Ana Tijoux

20. un mechón de pelo - Tini

21. García - Kany García

22. Perfecto - Manuel Medrano

23. Funk Generation - Anitta

24. Las Letras Ya No Importan - Residente