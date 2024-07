Ana Paula Siebert faz festinha de aniversário para boneca da filha

Alerta fofura! A pequena Vicky Justus quis dar uma festa incrível para sua boneca e foi comprar a decoração em Miami, nos Estados Unidos, onde está viajando. E claro que a herdeira de Ana Paula Siebert conseguiu fazer um aniversário lindo para sua filhinha, que, segundo ela, também estava completando quatro anos de idade.

Ana Paula é uma mãezona e entrou na brincadeira da pequena. A influenciadora digital a levou em uma loja cheia de pratinhos, chapéus, painéis e tudo que você possa imaginar temático... e voltou com uma sacola cheia de coisas da Cinderela, tema escolhido pela menina.

Nos Stories do Instagram, Siebert postou vídeos da pequena escolhendo as coisas, no qual ela pergunta para Vicky:

- A gente veio agora comprar coisas para que festa, Vicky?

E a filha respondeu:

- Da minha filha!

A influenciadora ainda postou os preparativos e o parabéns da boneca, que fofas! Vale lembrar que ela, junto com Roberto Justus, as filhas e a enteada, Rafa Justus, estão viajando em Miami, onde o casal possui um apartamento.