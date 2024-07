César Oliva e Bruna Biondi trocam farpas por causa de reajuste a prefeito

Vereador da base governista em São Caetano, César Oliva (PSD) lavrou Boletim de Ocorrência contra a colega de Câmara, a oposicionista Bruna Biondi (Psol). O pessedista queixa-se de ter sido acusado de ter divulgado informação falsa sobre o projeto de lei, aprovado na Casa, que concede reajuste de 76,31% nos salários do prefeito, do vice e do secretariado a partir de 2025. Segundo a avaliação de Bruna, Oliva teria dado informação equivocada aos servidores públicos sobre o aumento, e muitos deles teriam acreditado que os salários de todos os servidores seriam reajustados na mesma proporção do aplicado aos vencimentos do primeiro escalão.

A lei 5.365/2015 prevê que os reajustes aplicados aos salários dos prefeitos se reflitam nos vencimentos de parte dos funcionários públicos. Segundo ofício da Secretaria da Fazenda do município emitido em 20 de junho, o aumento vai impactar nas remunerações de 300 cargos comissionados e 987 concursados, totalizando 1.287 beneficiados. O Diário questionou a prefeitura sobre qual será o reajuste para esses trabalhadores, mas não obteve resposta. Segundo dados de 2022, São Caetano tem 7.111 servidores públicos municipais.

A mensagem elaborada pela equipe de gabinete de César Oliva que circula no WhatsApp diz que “há 12 anos não há reajuste no teto do funcionalismo representado pelo salário do prefeito, o que cascateia em muitas categorias e faz São Caetano pagar melhor seus concursados e comissionados”. O texto ainda diz que “são quase mil concursados que se beneficiarão disso (reajuste) no próximo mandato”.

Segundo Bruna, a mensagem “confundiu os servidores públicos”, pois vários deles acreditaram que “também teriam aumento salarial de quase 80% a partir do início do ano”. No entanto, o aumento terá validade para apenas 1.287 servidores. Os demais – a maioria – terão apenas o reajuste de 4,5%, que repõem a inflação acumulada no último ano.

“Nosso mandato fez uma publicação para que as pessoas não caíssem em mentiras e em tentativas de confusão que estavam sendo criadas e para que compreendessem do que se trata a realidade desse projeto. O aumento de quase 80% vai para prefeito, vice-prefeito e secretários. Os servidores públicos concursados – a não ser aqueles que estão em função gratificada ou aqueles que têm o salário indexado ao do prefeito – não vão receber o aumento de quase 80%”, disse Bruna.

César Oliva, por sua vez, disse ao Diário que, “de forma irresponsável, ela (Bruna) sequer confirmou se o que escrevi era verdade ou não, e estou 100% apto a provar que quase 1.300 funcionários da cidade, sendo destes quase mil, serão beneficiados, pois têm o salário atrelado ao do prefeito. Não posso permitir que o Psol tente derrubar minha credibilidade com mentiras, por isso terá de provar as acusações que proferiu publicamente contra mim”.