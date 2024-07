Moeda Pet retira mais de 1 milhão de garrafas plásticas do meio ambiente

O programa Moeda Pet ultrapassou a marca de 1 milhão de garrafas PET arrecadadas desde que foi criado em dezembro de 2019. A ação que troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos acontece todo último sábado do mês no Parque Central, em sistema drive-thru. Este mês ocorrerá no dia 27, das 9h às 13h. Cada munícipe, por CPF, pode trocar até três quilos de resíduos plásticos por ração. O material recolhido é encaminhado para as cooperativas que atuam no Aterro Municipal de Santo André.

Com a edição de junho passado o programa atingiu 1.080.660 recicláveis que deixaram de ser aterrados. Em 2019, em apenas uma edição, foram entregues 9.800 resíduos; em 2020, mesmo com epidemia da Covid-19, foram 48.380 no total; em 2021, ainda sob efeito da pandemia, 72.280; em 2022, 662.640 garrafas; em 2023, 170.000; e nos primeiros seis meses de 2024, 117.560.

No total foram trocados 54.033 quilos de ração animal pelos 15.860 munícipes. Em 2022, após o retorno à normalidade, foi registrado o maior número de participantes: 10.321. O consumo de alimento também bateu recorde, com a troca de 33.132 quilos.

O Moeda Pet conquistou em junho passado uma das maiores marcas da história de doações de ração com 834 quilos em uma única edição. Aproximadamente 250 pessoas compareceram no Parque Central para trocar as 16.680 garrafas plásticas.

Além de contribuir para a sustentabilidade, o programa tem outro viés importante ao proporcionar geração de renda aos cooperados que fazem a triagem dos recicláveis.

Em dezembro de 2022 a Câmara de Santo André aprovou o projeto que transformou em lei municipal. Hoje é uma referência para outras cidades como Ribeirão Pires, que instituiu este ano o Tigela Cheia.