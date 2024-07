Palavra do Leitor - 2 de julho de 2024

Dólar

Já que o L perdeu a capacidade de ouvir as vozes das ruas, da sociedade e nem se informa através das diversas mídias existentes, alguém de dentro do governo precisa alertá-lo que essas falas desastradas a respeito do presidente do Banco Central, que está fazendo um belo trabalho à frente da instituição, têm levado o valor do dólar às nuvens. Isso causa grande estrago na economia do País, aumentando preço dos combustíveis, fretes, cadeia produtiva e tantos outros setores, principalmente encarecendo os produtos básicos, prejudicando os mais pobres, os quais tanto diz estar lá para defendê-los. Como sabemos, o dólar influi em basicamente tudo que entra em nossas casas, desde um pãozinho francês até o carro na garagem, e isso não é novidade para ninguém, correto? Como dito certa vez pelo Rei Juan Carlos I da Espanha ao amiguito Hugo Chávez: “Por que non te calas?” Isto cai como uma luva na atual circunstância.

Mauri Fontes

Santo André

Remédios

Jornal anuncia que o governo federal abriu licitação para comprar remédios para a Presidência da República. Vão desde antipsicóticos e antidepressivos, no valor de R$170 mil. A lista chama a atenção para diazepam e alprazolan, indicados para o tratamento da ansiedade. Além de zolpiden, para insônia, e outros. São remédios tarja preta. Depois da descriminalização da maconha, não sei se não seria o caso de incluir na lista mais esse item, como forma de acalmar os ânimos desse governo. Pelo sim, pelo não, temos um governo tarja preta, cujas decisões uma vez tomadas tiram o sono de muitos e ajudam a dormir quem causa tanto mal ao País. Pois é, quando um governo está ancorado na tarja preta fica difícil alguma coisa dar certo.

Izabel Avallone

Capital

Homenagem a Arthur

‘Mauá inaugura escola municipal com homenagem a neto de Lula’ (Setecidades, dia 30). Em toda Mauá, a resenha popular é uma só: que o gesto do prefeito Marcelo Oliveira – com a inauguração da Escola Infantil com o nome do pequeno Arthur Araújo Lula da Silva, neto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que veio a falecer no período mais difícil da vida do ex-metalúrgico, que se encontrava preso politicamente em Curitiba – fez dele gigante não só na cidade como no Brasil. Todos saberão que, depois de gestão de tantas notícias policiais do ex-mandatário Atila Jacomussi (2017-2020), agora os munícipes resgataram a autoestima em dizer que moram em Mauá. Só temos a agradecer ao prefeito Marcelo Oliveira. Obrigado e que Deus continue lhe abençoando com muita sabedoria e vontade de trabalhar para o povo.

Eduardo Furtado

Mauá

Desarmamento

‘Maconha: STF estipula até 40 gramas para definir usuários’ (Setecidades, dia 27). O desarmamento brasileiro vai aumentar. É grande e onerosa a dificuldade para os cidadãos comuns disporem de arma para defesa pessoal. De agora em diante, devido à licitude para consumo individual de maconha, até 40 gramas é permitido – daí que o policiamento ostensivo deverá substituir a arma por uma balança de precisão. Será que isso não vai comprometer a segurança pública? Os traficantes agradecem, pois não se compra maconha via Magalu.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Brasileirão

‘Palmeiras domina, derrota Corinthians e amplia crise no rival’ (Esportes, ontem). Agora eu sei porque os corintianos falam que existe ‘esquema Crefisa’ em andamento. Sou obrigada a concordar. Como é que o Yuri Alberto sofre uma falta grave daquela na partida de segunda-feira e o árbitro Anderson Daronco não expulsa toda a zaga palmeirense? E o esquema de fraude para beneficiar o Palmeiras é tão sofisticado que envolve todas as emissoras de televisão cujas câmeras captavam o jogo no Allianz Parque, sendo que as imagens foram editadas de maneira sórdida para dar a falsa impressão de que o ídolo do Corinthians tropeçou nas próprias pernas e caiu de cara no chão.

Soraia C. Pêra

São Bernardo