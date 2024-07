Deolane Bezerra revela que Fiuk pediu para ela postar teste de gravidez falso

Em meio à briga pública de Deolane Bezerra e Fiuk, novidades surgiram. Os dois decidiram contar mais detalhes sobre o outro. Após a treta, o cantor decidiu desabafar nas redes sociais:

Eu estava pensando aqui: o ser humano é complicado. A gente complica tudo, tudo! Às vezes, é uma coisa simples, boba, mas a gente cria coisas na nossa cabeça. Já fui muito assim, peço até desculpas às pessoas com quem já me relacionei no passado, amizade, meninas que fiquei, enfim. Quando você está com coisa ruim na cabeça, você acaba olhando as coisas por essa perspectiva. Por que a gente complica tanto?

Continuando, ele revelou que acredita que seu pior inimigo é ele mesmo:

Eu estudo. Estudo, mesmo, autoconhecimento. Vocês acompanham, né, acompanham minha vida, tudo, em rede nacional. Nosso pior inimigo é a gente mesmo, é a nossa própria cabeça. A gente fica justificando, procurando culpado e, na maioria das vezes, o culpado é a gente. Enfim, está ficando tarde, e vamos pra cima. Desistir da luta jamais!

Sendo bem direta e alfinetando Fiuk, Deolane se posicionou sobre a situação com o cantor e afirmou que ele é mimado:

Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado. E quando uma mulher não quer ficar com um homem ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo?! Eu só vim aqui falar com vocês pelos inúmeros comentários que eu li nesse sentido. Eu vim aqui porque é muito chato ler e ouvir diversas coisas que ouvi por conta de um menino, um moleque. Ele está se fingindo de moleque, porque ele tem 33 anos. Eu tenho 36. A diferença de idade é pouca. A diferença é que eu não sou mimada.

Jogando uma bomba para os seguidores, a advogada contou que até teste falso de gravidez o filho de Fábio Jr. pediu para ela fazer:

Pedindo para eu engravidar, postar teste falso teu. O povo acha que filho é brincadeira, né? Então, para de ser babaca. Faça a sua história e para de ser vítima. Para de ser palhaço, para de ser moleque, você tem 33 anos, babaca. Você não tem 18, não. Você não vai montar em cima de mim, não.