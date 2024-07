Fortuna de Matthew Perry, ator de Friends, teria diminuído em 90% antes de sua morte

Matthew Perry se foi em 2023 e deixou muita saudades. De acordo com documentos divulgados pelo jornal The Sun, o astro de Friends, também teria deixado para trás um patrimônio pessoal de um milhão e meio de dólares. Além disso, os documentos judiciais mostraram que a fortuna pessoal do ator teria encolhido quase 90% antes de sua morte.

Isso ocorreu porquê Matthew já teria deixado o restante em um fundo fiduciário, avaliado em 120 milhões de dólares. Após sua morte, um milhão e meio dólares foram somados ao total. Esse tipo de fundo tem como finalidade gerenciar e proteger os bens até que uma condição específica seja atendida.

No caso do ator, ele nomeou seu pai, John Perry, sua mãe, Suzanne Morrison, sua meia-irmã, Caitlin Morrison, e uma ex-namorada, Rachel Dunn, para terem acesso aos bens caso morresse. Vale lembrar que ele e Rachel tiveram um breve relacionamento em 2003, que durou um ano.

Relembre a morte

Matthew foi encontrado morto aos 54 anos em uma banheira em sua casa, em Los Angeles, na Califórnia, em outubro de 2023. O laudo toxicológico apontou a causa da morte como acidental devido a efeitos agudos de ketamina, usada para o tratamento de depressão. Além disso, também contribuíram para a tragédia: afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, utilizada para tratar transtorno por uso de opioides, remédio para amenizar dores.

Sua morte ainda continua em investigação pelas autoridades, que procuram o responsável que entregou a droga ao ator e como havia um nível tão elevado da substância no organismo dele. Até então, uma celebridade foi interrogada.

Vale lembrar que quando o corpo dele foi achado, a polícia não encontrou nenhum indício de droga ilícita no local. O relatório do médico legista alegou que Matthew estava limpo há 19 meses, mas vinha recebendo terapia de infusão de ketamina para tratar depressão e ansiedade.

No entanto, sua última sessão monitorada por especialista, que havia acontecido uma semana antes da morte; e o fato de que a droga sai do organismo em apenas quatro horas, mostra que ele conseguiu por outras vias. Além de ser usada principalmente como anestésico, a ketamina também se mostrou eficaz em tratamentos antidepressivos.