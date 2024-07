Em SP, Boulos vai melhor no extremo leste e Nunes, na zona oeste, diz pesquisa

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, tem melhor performance entre eleitores da zona leste da capital paulista. Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição, recebe mais intenções de voto entre os moradores da Zona Norte da cidade, além da região central. É o que revelam os cruzamentos por região da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1.

Na soma de todas as regiões da cidade, no principal cenário estimulado da pesquisa, o deputado federal figura com 29% de menções e o prefeito, com 28%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, há um empate técnico, apesar da vantagem numérica de Guilherme Boulos.

No cruzamento regional, o melhor desempenho de Boulos é na região "Leste II", que contempla os bairros mais distantes do centro paulistano. Nesta porção da cidade, o deputado federal desponta com 36% de intenções de voto. O pré-candidato do PSOL também apresenta bom desempenho na região sul, onde figura com 34%.

Ricardo Nunes obtém seus melhores resultados na região oeste, com 33% de menções, e no Centro-Sul, com 31%. (Veja abaixo a relação dos distritos que integram cada região, segundo a metodologia do Real Time Big Data).

Assim como Nunes, Pablo Marçal, do PRTB, vai melhor entre os entrevistados da região oeste: nesta localidade, o empresário e influenciador figura com 19% de menções.

Já José Luiz Datena (PSDB), tal como Guilherme Boulos, vai melhor no eleitorado da região sul e nos bairros do extremo leste da capital: em ambas as regiões, o tucano registra 13% de intenções de voto. O melhor desempenho da deputada federal Tabata Amaral (PSB) é na porção "Centro-Sul", onde figura com 13% de menções.

Os resultados do Real Time Big Data, por ora, indicam uma inversão entre os melhores desempenhos de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes nas eleições anteriores: como mostrou o Estadão, Nunes, historicamente, performou melhor na região sul, sua base eleitoral enquanto vereador da cidade. Já Boulos, na eleição à Câmara, foi melhor na região oeste, da qual é natural.

Legenda das regiões

A metodologia do Real Time Big Data não considera a divisão regional oficial da Prefeitura de São Paulo.

Confira abaixo quais bairros e distritos integram os grupos elaborados pelo instituto:

- Centro-Sul: Bela Vista, Santa Ifigênia, Jardim Paulista, Vila Mariana, Indianópolis, Saúde e Ipiranga.

- Oeste: Perdizes, Lapa, Pinheiros, Butantã, Rio Pequeno e Jaraguá.

- Norte: Santana, Vila Maria, Casa Verde, Tucuruvi, Pirituba, Nossa Senhora do Ó, Jaçanã, Brasilândia, Perus, Vila Sabrina e Lauzane Paulista.

- Sul: Valo Velho, Santo Amaro, Capela do Socorro, Jabaquara, Campo Limpo, Cidade Ademar, Grajaú, Piraporinha, Capão Redondo, Parelheiros, Jardim São Luís, Cursino e Pedreira.

- Leste I: Mooca, Tatuapé, Vila Prudente e Vila Formosa.

- Leste II: São Miguel Paulista, Itaquera, Penha, Ermelino Matarazzo, Vila Matilde, Sapopemba, Itaim Paulista, Guianases, São Mateus, Cangaíba, Ponte Rasa, Jardim Helena , Vila Jacuí , Cidade Tiradentes , José Bonifácio , Parque do Carmo e Teotônio Vilela.