Com apresentação em São Bernardo, Circo Bem Bolado estreia temporada

Neste sábado (6), às 15h, com entrada gratuita, a Cia Circo Bem Bolado apresenta o espetáculo “Leve Contrapeso” no Arraiá da Fuá, que será realizado no Parque Imigrantes, em São Bernardo. A apresentação contará com tradução na Língua Brasileira de Sinais.

Voltado para toda a família, o espetáculo conta a história de Pixuxu e Saracutica que, inspirados por grandes artistas da história do circo, resolvem criar o seu próprio show. Porém, apesar de se desdobrarem entre diversas acrobacias, peripécias com monociclo, malabares e um chicote que rasga tudo em segundos, eles precisarão da ajuda da plateia para realizar o grand finale que arrebatará a todos e garantirá os aplausos neste show espetacular.

“Leve Contrapeso” tem como intérpretes criadores Luiz Felipe Choco e Fernanda Pedreira, que tem como suas principais pesquisas, a linguagem da rua e pesquisas cênicas decoloniais, como a palhaçaria feminina e a comicidade preta.

O espetáculo foi construído entre 2017 e 2018, em um processo criativo que envolveu apresentações em praças públicas da região do Grande ABC e a troca direta com o público.