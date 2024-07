Galvão Bueno afirma que não tem problemas com Neymar Jr.: Não tenho absolutamente nada contra

Galvão Bueno participou do Roda Viva na última segunda-feira, dia 1º, e acabou sendo questionado sobre as polêmicas envolvendo Neymar Jr.. Em seu trabalho como comentarista e narrador esportivo, Bueno já fez algumas críticas ao comportamento do brasileiro.

- O Neymar é um jogador fora da curva. As pessoas falam muito da vida dele. Ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre a vida pessoal dele, até porque não admito que interfiram na minha. Eu nunca falei nada. Falar do Neymar sempre foi do campo [...]. Se ele talvez não se sinta bem perto de mim, não tenho absolutamente nada contra o Neymar.

E continua:

- Em alguns momentos, dentro de campo, ele se perdeu um pouco. E não é a história do cai cai. Em alguns momentos, ele perdeu o controle, fez algumas bobagens, talvez tenha tomado algumas atitudes. E ele pode não ter gostado [de comentários]. Torço muito por ele. Que ele possa ter um grande retorno, possa estar na próxima Copa do Mundo. Mas que tenha um pouco mais de tranquilidade dentro de campo. A vida é dele, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso.