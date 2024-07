Lentidão persiste na Anchieta e Imigrantes

A Ecovias, concessionária resposável, informa que há lentidão nas rodovias que dão acesso à capital nesta manhã de terça-feira (2). Na via Anchieta, sentido São Paulo, o trânsito está lento entre o km 13 e o km 10. Já na rodovia dos Imigrantes, no mesmo sentido, os trechos afetados se estendem do km 16 ao km 14 e do km 53 ao km 50. Na Interligação Baixada, sentido litoral, o tráfego está congestionado do km 1,8 ao km 0,1. Em todas essas vias, o motivo é o alto fluxo de veículos.

Além disso, o tempo está encoberto, com visibilidade parcial, o que pode contribuir para a redução da velocidade.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.