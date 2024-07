Deolane Bezerra para de seguir Fiuk nas redes sociais

Deu treta! Fiuk e Deolane Bezerra estão trocando farpas nas redes sociais. Os dois foram apontados como affair no começo do ano, além de terem sido flagrados juntinhos em diversos momentos, mas nunca confirmaram o caso.

Tudo começou quando a doutora participou do programa Fofocalizando, no dia 28 de junho, e lá negou qualquer envolvimento com o ator:

- Nunca teve nada. Nem um beijo. Nunca. Ele é muito gente boa, muito mesmo, por isso que eu o chamei para conversar sério. Para explicar para ele que aquilo não ia acontecer.

Fiuk, então, foi aos Stories do Instagram e se pronunciou sobre o assunto. O cantor negou que não rolou nada e falou:

Eu não tenho nada para falar, não. Eu ia falar sobre o lance da entrevista da Deolane, mas, no final das contas, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe.

Ele continuou e reclamou sobre a atitude:

Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. E já era, mano. Tá tudo certo. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu e o resto é resto. Quer falar, fala. Quer contar história, conta. E é isso.

Deolane não gostou da atitude dele e expôs um print da conversa entre eles. A viúva do MC Kevin também negou que deu esperanças para o cantor:

Qual é amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho.

Em áudios, o ex-BBB responde a doutora:

Eu fui super tranquilo na resposta e tentei agir de um jeito diferente de você. Eu acabei desencanando. Não sei o que você pensa. Não sei como está sua vibe, mas o carinho que tenho por você, se você imaginasse... Mas aí é f**a, eu ficar nesse carinho sozinho. Sei que é o seu jeito e tudo mais, mas não é minha vibe não. Daqui a pouco eu faço questão de postar de novo e dizer que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando.

Bezerra rebateu novamente e escreveu:

Generoso com o quê? Você não estava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus Stories. Não gostei, achei biscoitagem. Sempre te falei que sou mulher e não menina, mas enfim, se te magoei com algo me desculpa. Mas, deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada. E outra, não fui marrenta. Em todas as entrevistas só falei a verdade. Fui verdadeira em todos os momentos com você.

Em seus Stories do Instagram, Fiuk postou um vídeo muito irritado com a exposição e disse que vai começar a falar com ela através da rede social, já que ela optou por isso:

- Eu nunca expus nada nosso [...] Como que você posta uma conversa nossa assim? Tentei te ligar, você não me atendeu, não tinha visto que você tinha postado [...] Já que você quer assim... saiba que é uma escolha sua... sempre te respeitei tanto.

Agora, Deolane também deixou de segui-lo no Instagram. Vish! Será que vem mais treta por aí?