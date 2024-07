Ana Maria Braga brinca com a chegada de Eliana à TV Globo: Se falar mal de mim eu bato nela

Ana Maria Braga está muito contente com a chegada de Eliana à TV Globo, já que a conhece há muito tempo. Enquanto Tati Machado contava sobre uma conversa que teve com a ex-SBT - sua futura colega de sofá no Saia Justa, aliás -, a apresentadora do Mais Você elogiou a mais nova colega de emissora e relembrou a amizade que tem com ela há muito tempo.

- Se falar mal de mim eu bato nela. A gente é amiga há muito mais tempo do que as tratativas dela com a Globo. Ela é simples, tem um coração bondoso. Ela tem vontade de ser e fazer feliz, falou Ana Maria.

A apresentadora ainda exaltou as qualidades da amiga e desejou sucesso na nova etapa da carreira:

- Eliana vai arrasar aqui na Globo. Não tenho dúvida. Talento e disposição ela tem. E é claro que essa nossa casa aqui é sua também. E eu estou te esperando, concluiu.

Promessa de Tati Machado se ganhar o Dança dos Famosos

Ana Maria Braga ainda revelou a promessa que Tati Machado fez caso leve o prêmio do primeiro lugar na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, onde a jornalista vem arrasando em suas performances e é uma das finalistas.

A apresentadora revelou que a colega pulará em sua piscina caso vença a competição:

- A piscina está fria. Ela prometeu em rede nacional que, ela ganhando, vai se despir das vestimentas, nuazinha, na piscina da minha casa, disse Ana Maria.

Tati rebateu e disse que Braga prometeu pular junto, mas seminua:

- Eu descobri que é gelada. Eu não sabia que era gelada. Ela falou que vai comigo. Que vai seminua. Eu vou nua e ela vai seminua, disse a jornalista.

O trio finalista do Dança dos Famosos 2024 está formado: Lucy Alves, Tati Machado e Amaury Lorenzo vão disputar o título de novo campeão do quadro do Domingão com Huck no próximo domingo, dia 7.