Auricchio e transparência

Que o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), seja contra conferir transparência aos atos de sua administração, já não há a menor dúvida. O que chama atenção – e traz certo desalento à opinião pública – é a inépcia dos organismos de fiscalização para obrigar o chefe do Executivo a se enquadrar no que determina a lei. Ou seja, remover todas as camadas de proteção que atualmente impedem que o contribuinte saiba como a administração gasta o dinheiro arrecadado com a alta carga tributária vigente na cidade. A ausência de clareza na utilização dos recursos do Orçamento resulta no enfraquecimento da cadeia democrática que protege o cidadão contra os excessos do governo.

Auricchio, que se aproxima do fim de seu quarto mandato à frente da Prefeitura de São Caetano, tem aprimorado os mecanismos de ocultar da população o seu jeito de gastar a alta arrecadação municipal. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que o prefeito turbinou em 545,48%, aumentando de R$ 31 milhões para R$ 200 milhões, a reserva de dinheiro na Segov (Secretaria de Governo), uma caixa-preta que incomoda até os vereadores da base na Câmara – os aliados do Executivo no Legislativo, por exemplo, só aceitam falar do assunto na condição de anonimato! O que é que essa gente quer esconder do contribuinte? O repórter Artur Rodrigues descobriu, e o negócio é bastante suspeito.

O milionário orçamento da Secretaria de Governo é utilizado, por exemplo, para fazer jus ao inchaço da máquina pública. São os próprios aliados do prefeito na Câmara que o dizem, embora não tenham a coragem de expor seus nomes. Mas não precisaria da confirmação de nenhum vereador. Até os pombos da cidade sabem que Auricchio é useiro e vezeiro em utilizar cargos públicos, custeados com o dinheiro do contribuinte, para manter cidadãos – e eleitores – sob controle. Enfim, o chefe do Executivo certamente tem boas razões para manter seus passos protegidos do escrutínio público. Inadmissível é a incapacidade de os organismos de proteção à transparência de fazê-lo agir diferente.